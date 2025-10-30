Трамп заявил о надежде на «фантастические отношения» между США и Китаем

Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане выразил мнение, что между их странами будут «фантастические отношения в течение долгого времени».
«Для меня честь встретиться сегодня с моим давним другом — выдающимся и уважаемым председателем Китая. Мы проведем переговоры. Я думаю, мы уже достигли согласия по многим вопросам и сейчас достигнем его еще по ряду вопросов. Председатель Си — великий лидер великой страны», — отметил глава Соединенных Штатов.
Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что залогом для их с Трампом встречи стала общая точка зрения на недавних торговых китайско-американских переговорах. Он также обратил внимание на то, что Пекин и Вашингтон в силах помочь друг другу в достижении успеха и процветания.