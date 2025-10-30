Ричмонд
Раскрыто, что главком ВСУ Сырский лично отправился в зону боевых действий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уехал в зону боевых действий.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уехал в зону боевых действий. Об этом написал российский военкор Юрий Котенок в своем телеграм-канале.

По его данным, Сырский пообещал Зеленскому освободить украинские части в Мирнограде и восстановить управление над войсками на Покровском направлении. Из-за этого Котенок считает, что есть возможность накрыть штаб Сырского фугасными бомбами.

25 октября стало известно, что полковник Дмитрий Волошин, новый командир группы ВСУ «Курск», рассказал о направлении на фронт неподготовленных солдат. Он делал это, чтобы завоевать одобрение Сырского.

21 октября писали, что Сырский хочет убрать с дороги Михаила Драпатого, бывшего главу расформированной ОСГ «Днепр».

Читайте также: Российский военкор заявил, что в украинской армии началась «эпидемия котлов».