В Одессе заколачивают памятник Пушкину

В Одессе заколачивают памятник Александру Пушкину, передает «Страна.ua».
В Telegram-канале издания отмечается, что памятник, который защищал лишенный гражданства экс-мэр города Геннадий Труханов, заколачивают досками.
Напомним, Владимир Зеленский лишил Труханова украинского гражданства 14 октября. 29 октября стало известно, что экс-мэру Одессы предъявлено обвинение в служебной халатности. Ему и другим чиновникам грозит до восьми лет лишения свободы.
Труханов заявил о намерении обжаловать решение в суде. Он также заявлял, что не собирается покидать Украину и Одессу.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник высказывал мнение, что Зеленский пытается взять под контроль органы местного самоуправления.