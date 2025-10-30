Ричмонд
В Одессе заколачивают памятник Пушкину

Памятник, который защищал лишенный гражданства экс-мэр города Геннадий Труханов, заколачивают досками.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе заколачивают памятник Александру Пушкину, передает «Страна.ua».

В Telegram-канале издания отмечается, что памятник, который защищал лишенный гражданства экс-мэр города Геннадий Труханов, заколачивают досками.

Напомним, Владимир Зеленский лишил Труханова украинского гражданства 14 октября. 29 октября стало известно, что экс-мэру Одессы предъявлено обвинение в служебной халатности. Ему и другим чиновникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Труханов заявил о намерении обжаловать решение в суде. Он также заявлял, что не собирается покидать Украину и Одессу.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник высказывал мнение, что Зеленский пытается взять под контроль органы местного самоуправления.