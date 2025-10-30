Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Си Цзиньпин завершили встречу без совместной пресс-конференции

Американский лидер Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогу встречи в южнокорейском Пусане не сделали совместного заявления. Это следует из трансляций Белого дома. Переговоры лидеров стран продлились 1 час и 40 минут.

Источник: Life.ru

Конец встречи Трампа и Си. Видео © X / Rapid Response 47 / Rapid Response 47.

Отмечается, что американский лидер сразу направился к спецборту, минуя журналистов. На данный момент самолёт Трампа Air Force One готовится ко взлёту.

Напомним, хозяин Белого дома и председатель КНР встретились на южнокорейской авиабазе Пунхэ в Пусане. Отмечалось, что в планах были обсуждения по двусторонним отношениям и торговые переговоры между высокопоставленными представителями США и Китая. Трамп ранее выразил надежду, что по итогу между странами может быть подписана торговая сделка.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше