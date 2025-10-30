В Кремле сделали заявление о «Буревестнике»: технологии создания ракеты изменят будущее страны

Президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, подчеркнув, что речь идет об «уникальном изделии», которого в мире нет ни у кого. После этого российский лидер поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения нового ракетного комплекса в составе ВС РФ.