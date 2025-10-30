В Кремле сделали заявление о «Буревестнике»: технологии создания ракеты изменят будущее страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что технологии, использованные при создании ракеты «Буревестник», имеют практическое значение для будущего национальной экономики. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.
Песков охарактеризовал эти разработки как прорывные, отметив их важность для экономического развития страны в перспективе.
«Это прорыв и в сфере прикладного значения для национальной экономики в дальнейшем», — указал представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, подчеркнув, что речь идет об «уникальном изделии», которого в мире нет ни у кого. После этого российский лидер поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения нового ракетного комплекса в составе ВС РФ.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец раскрыл все секреты российской ракеты «Буревестник», а также заметил, что появление этого грозного изделия в арсеналах российских Стратегических ядерных сил еще больше добавит головной боли нашим недругам. И еще больше укрепит наш оборонный ракетный щит.