Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве десятого пленарного заседания верхней палаты парламента 31 октября 2025 года.
Повестка дня включает ряд законов, касающихся актуальных вопросов общественной жизни и социально-экономической сферы.
В частности, сенаторы планируют рассмотреть законы:
«Об обороте пиротехнических изделий»;
«О государственном социальном страховании»;
«О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы оказания юридической помощи за счет государства малообеспеченным лицам».
Наряду с этим, в фокусе внимания членов верхней палаты будет закон, касающийся регулирования отношений, возникающих с применением ИИ, а также законы, направленные на:
усиление мер борьбы с правонарушениями в топливно-энергетической сфере;
регулирование оборота валюты и драгметаллов;
совершенствование процессов приватизации государственного имущества;
упрощение исполнительного производства;
дальнейшее развитие законодательства в аграрной и экологической сферах;
совершенствование системы соцзащиты населения;
совершенствование системы выращивания сельскохозяйственной продукции по краям полей.
Кроме того, речь пойдет о направлении парламентского запроса председателю Комитета семьи и женщин Республики Узбекистан о проводимой в стране работе по укреплению института семьи и предупреждению расторжения брака.