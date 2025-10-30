Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

Парламентарии рассмотрят ряд законов, касающихся актуальных вопросов общественной жизни и социально-экономической сферы.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве десятого пленарного заседания верхней палаты парламента 31 октября 2025 года.

Повестка дня включает ряд законов, касающихся актуальных вопросов общественной жизни и социально-экономической сферы.

В частности, сенаторы планируют рассмотреть законы:

«Об обороте пиротехнических изделий»;

«О государственном социальном страховании»;

«О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы оказания юридической помощи за счет государства малообеспеченным лицам».

Наряду с этим, в фокусе внимания членов верхней палаты будет закон, касающийся регулирования отношений, возникающих с применением ИИ, а также законы, направленные на:

усиление мер борьбы с правонарушениями в топливно-энергетической сфере;

регулирование оборота валюты и драгметаллов;

совершенствование процессов приватизации государственного имущества;

упрощение исполнительного производства;

дальнейшее развитие законодательства в аграрной и экологической сферах;

совершенствование системы соцзащиты населения;

совершенствование системы выращивания сельскохозяйственной продукции по краям полей.

Кроме того, речь пойдет о направлении парламентского запроса председателю Комитета семьи и женщин Республики Узбекистан о проводимой в стране работе по укреплению института семьи и предупреждению расторжения брака.