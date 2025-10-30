Трамп считает уместными испытания США ядерного оружия

«Это связано с другими. Кажется, что они все проводят ядерные испытания. У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было, мы не проводим испытания, — сказал он, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. — Мы приостановили это много лет назад, но в условиях, когда все проводят испытания, я полагаю, что будет уместным нам тоже это делать».
Трамп добавил, что о месте и времени ядерных испытаний будет объявлено позднее, отметив, что у США «есть испытательные полигоны».
