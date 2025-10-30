Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он великий лидер очень сильной страны»: Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что вдвое снизил пошлины на импорт из Китая.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп положительно оценил состоявшуюся в южнокорейском Пусане встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На борту своего самолета он сообщил журналистам, что переговоры прошли успешно, и в ходе них было принято множество значимых решений.

«Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны», — сказал глава Белого дома.

Трамп конкретизировал одно из достигнутых соглашений, объявив о двукратном снижении пошлин на китайские товары. Тарифы были уменьшены до 10%. Эти меры были ранее введены США в связи с проблемой контрабанды фентанила.

По итогам переговоров с китайским руководителем американский президент выразил уверенность в скором подписании масштабной торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.

Прежде министр финансов США Скотт Бессент рассказал о достижении Пекином и Вашингтоном «рамочного соглашения» по торговле. Белый дом, в связи с этим, может отменить повышенные пошлины в отношении Китая.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше