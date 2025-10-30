«Он великий лидер очень сильной страны»: Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп положительно оценил состоявшуюся в южнокорейском Пусане встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На борту своего самолета он сообщил журналистам, что переговоры прошли успешно, и в ходе них было принято множество значимых решений.
«Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны», — сказал глава Белого дома.
Трамп конкретизировал одно из достигнутых соглашений, объявив о двукратном снижении пошлин на китайские товары. Тарифы были уменьшены до 10%. Эти меры были ранее введены США в связи с проблемой контрабанды фентанила.
По итогам переговоров с китайским руководителем американский президент выразил уверенность в скором подписании масштабной торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.
Прежде министр финансов США Скотт Бессент рассказал о достижении Пекином и Вашингтоном «рамочного соглашения» по торговле. Белый дом, в связи с этим, может отменить повышенные пошлины в отношении Китая.