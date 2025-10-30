Трамп снизил введённые из-за ситуации с фентанилом пошлины против Китая до 10%

Напомним, ранее в южнокорейском Пусане проходила встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Лидеры обменялись рукопожатиями и проводили переговоры по широкому спектру двусторонних вопросов, включая подготовку потенциального соглашения о торговле. Председатель КНР отметил, что позиции Пекина и Вашингтона по отдельным вопросам различаются, но «для двух ведущих экономик мира вполне нормально время от времени конфликтовать». Он подчеркнул, что переговорщики достигли принципиальной договорённости по ключевым направлениям сотрудничества. Переговоры лидеров стран продлились 1 час и 40 минут.