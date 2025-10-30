Ричмонд
Российские военные взяли в плен взвод боевиков ВСУ в Красноармейске

По информации источников, украинские военные оказались под угрозой полного окружения на улице Шоссейной.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на территории Красноармейска российские военные взяли в плен взвод украинских боевиков, сообщил в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«В плен попал целый взвод боевиков ВСУ», — говорится в публикации.

Сообщается о ведении российскими военными боев в центре Красноармейска.

По информации источников канала, на улице Шоссейной украинские боевики оказались под угрозой полного окружения российской бронетехникой.

Ранее стало известно о прорыве бойцов РФ в хутор Запорожский у Красноармейска.