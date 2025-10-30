Российские военные взяли в плен взвод боевиков ВСУ в Красноармейске

Продвигающиеся на территории Красноармейска российские военные взяли в плен взвод украинских боевиков, сообщил в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«В плен попал целый взвод боевиков ВСУ», — говорится в публикации.
Сообщается о ведении российскими военными боев в центре Красноармейска.
По информации источников канала, на улице Шоссейной украинские боевики оказались под угрозой полного окружения российской бронетехникой.
Ранее стало известно о прорыве бойцов РФ в хутор Запорожский у Красноармейска.