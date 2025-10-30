США сняли санкции с ряда физлиц и юрлиц из Республики Сербской

«По прилёту в Париж меня встретили хорошие новости о том, что сняты американские санкции с 30 физических и нескольких юридических лиц из Республики Сербской, включая высших должностных лиц. Перед тем санкции были сняты с четырёх человек, которые выполняли важную работу в системе власти РС», — написала Цвиянович в соцсети Х.