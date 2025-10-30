Над регионами России сбили 170 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1345-й

8:28 В Ростовской области из-за атаки БПЛА выбиты окна в двух частных домах в хуторе Касьяновка Чертковского района, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
8:26 ?Дональд Трамп, говоря о перспективах урегулирования украинского кризиса, заявил, что иногда стоит позволить сторонам сражаться, пишет РИА Новости.
«Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться», — отметил он.
8:24 В Руднянском районе Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА повреждена вышка сотовой связи, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
8:22 ❗В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
8:21 Расчет самоходной артиллерийской установки «Пион» группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации, оборудованные огневые позиции и наблюдательные пункты ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
8:15 В Воронежской области из-за атаки украинских беспилотников на юге региона повреждены остекление и кровля пяти частных домов и автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев.
Кроме того, частично выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы. На востоке области взрывной волной в частном домовладении были повреждены окна. Никто не пострадал.
8:10 ~Дональд Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином украинский кризис~ и считает, что Китай окажет содействие в урегулировании.
8:07 В результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в большинстве регионов страны ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщает «Укрэнерго».
Экстренные отключения света действуют и в Киеве.
8:05 ❗ВС России наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, заявила министр энергетики страны Светлана Гринчук.
8:02 ?Над регионами России ночью уничтожили 170 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 48 БПЛА, над Воронежской — 21, над Нижегородской — 16, над Калужской — 15, над Ростовской — 14, над Курской — 10, над Московской — девять (в том числе шесть БПЛА, летевших на Москву), над Тульской — девять, над Рязанской, Волгоградской и Новгородской — по пять, над Белгородской, Орловской и Крымом — по четыре, над Липецкой — один.
8:00 Сегодня 1345-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.