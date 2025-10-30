Над регионами России сбили 170 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1345-й

Над Брянской областью сбили 48 БПЛА, над Воронежской — 21, над Нижегородской — 16, над Калужской — 15, над Ростовской — 14, над Курской — 10, над Московской — девять (в том числе шесть БПЛА, летевших на Москву), над Тульской — девять, над Рязанской, Волгоградской и Новгородской — по пять, над Белгородской, Орловской и Крымом — по четыре, над Липецкой — один.