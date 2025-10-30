Ричмонд
Лебедев: в Краматорске под удар попали офицеры ВСУ и сотрудники СБУ

По информации координатора подполья, на место прилета приехали «скорые».

Источник: Аргументы и факты

В Краматорске нанесен удар по зданию, в котором собрались украинские военные и сотрудники СБУ, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

«Прилет по офицерам», — написал он.

Согласно сведениям Лебедева, ранним утром в четверг под удар попал расположенный на территории старого города особняк, куда военнослужащие ВСУ и работники украинской спецслужбы прибыли на двух десятках машин.

По словам координатора подполья, на место прилета прибыли «скорые» и сотрудники СБУ. Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее сообщалось об уничтожении в Миргороде боевиков спецназа ГУР, готовивших диверсии против РФ.