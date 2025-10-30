Трамп после испытаний «Буревестника» заявил о переговорах с Россией по ядерному разоружению

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты немедленно приступят к началу новых ядерных испытаний. По его словам, у США сейчас крупнейший в мире ядерный арсенал, однако Китай в ближайшие пять лет способен догнать страну по этому показателю. Трамп также прокомментировал недавние успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив, что РФ и Штаты «не играют в игры».