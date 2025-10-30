Ричмонд
Трамп после испытаний «Буревестника» заявил о переговорах с Россией по ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по вопросу ядерного разоружения.

Источник: Life.ru

Американский лидер также сообщил, что в его стране есть действующие ядерные полигоны, на которых можно проводить испытания соответствующего оружия. Он пообещал дополнительно рассказать о планах США в этом направлении.

«Кажется, что они все (другие страны) проводят ядерные испытания. У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было, мы не проводим испытания», — уверяет Трамп.

Он добавил, что США уже много лет назад перестали проводить ядерные испытания, но теперь возобновят их, поскольку это уместно в мире, где множество стран занимаются тем же самым.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты немедленно приступят к началу новых ядерных испытаний. По его словам, у США сейчас крупнейший в мире ядерный арсенал, однако Китай в ближайшие пять лет способен догнать страну по этому показателю. Трамп также прокомментировал недавние успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив, что РФ и Штаты «не играют в игры».

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

