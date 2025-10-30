Ричмонд
Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией по ядерному разоружению

Денуклеаризация была бы отличным результатом переговоров, отметил лидер США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведутся переговоры с Россией по вопросам ядерного разоружения. Он также выразил надежду на присоединение Китая к этим обсуждениям в случае успешного продвижения.

«Деэскалация и денуклеаризация были бы отличным результатом. Мы уже обсуждаем это с Россией, и Китай может присоединиться к нам, если мы достигнем прогресса», — сказал Трамп во время полета на президентском самолете по пути в Вашингтон.

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты обладают самым крупным ядерным арсеналом в мире, Россия занимает второе место по этому показателю, а Китай — третье. Также он подчеркивал, что хотел бы обеспечить процесс сокращения арсеналов ядерного оружия сторон.

