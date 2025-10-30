Ричмонд
Трамп заявил, что снизил ряд пошлин на импорт китайских товаров до 10%

Президент США подчеркнул, что сохраняет пошлины против КНР на уровне 47%.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что снизил до 10% пошлины на импорт китайских товаров, введенные из-за контрабанды фентанила.

По его словам, он принял решение о снижении пошлин с 20% до 10%, исходя из заявлений лидера КНР Си Цзиньпина.

Он отметил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли замечательно, и было принято много важных решений. Так, Трамп заявил, что сохраняет пошлины против КНР на уровне 47%.

Кроме того, президент США добавил, что обсуждался вопрос микросхем. «Теперь они будут вести переговоры с Nvidia и другими о чипах», — рассказал он.

Трамп направился к своему самолету сразу после переговоров с Си Цзиньпином, не сделав совместного заявления.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане продлилась около 1 часа 40 минут.

