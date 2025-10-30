Вэнс: нелегалы мешают достижению «американской мечты»

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс раскритиковал нелегальную миграцию, заявив, что она препятствует реализации «американской мечты».
«Левые будут утверждать, что наша миграционная политика основана на ненависти к мигрантам. Но это не так. Мы любим наших граждан и хотим, чтобы они достигали успеха в Америке. Именно поэтому мы стремимся защитить наши границы», — сказал Вэнс на мероприятии организации Turning Point в штате Миссисипи.
Движение Turning Point ранее возглавлял Чарли Кирк, который был убит 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, организованном в поддержку президента США Дональда Трампа. У него остались жена и двое детей.
Ранее США аннулировали визы уже минимум шести иностранцам, которые «праздновали» убийство американского активиста Чарли Кирка.