Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: нелегалы мешают достижению «американской мечты»

США стремятся защитить границы ради благополучия граждан, отметил вице-президент.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс раскритиковал нелегальную миграцию, заявив, что она препятствует реализации «американской мечты».

«Левые будут утверждать, что наша миграционная политика основана на ненависти к мигрантам. Но это не так. Мы любим наших граждан и хотим, чтобы они достигали успеха в Америке. Именно поэтому мы стремимся защитить наши границы», — сказал Вэнс на мероприятии организации Turning Point в штате Миссисипи.

Движение Turning Point ранее возглавлял Чарли Кирк, который был убит 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, организованном в поддержку президента США Дональда Трампа. У него остались жена и двое детей.

Ранее США аннулировали визы уже минимум шести иностранцам, которые «праздновали» убийство американского активиста Чарли Кирка.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше