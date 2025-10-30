РСЗО разнесли замаскированные позиции ВСУ у запорожского села Зеленый Гай

В Сети появились кадры уничтожения замаскированных позиций украинских боевиков в Запорожской области.
По информации военных Telegram-каналов, замаскированные позиции ВСУ были выявлены в ходе разведки с воздуха в лесополосах в окрестностях села Зеленый Гай.
Для поражения обнаруженных целей были применены РСЗО «Град».
Сообщается об уничтожении в результате удара инженерных сооружений противника. По данным источников, ВСУ понесли потери в живой силе.
Ранее были опубликованы карды уничтожения пунктов временной дислокации и управления дронами 77-й аэромобильной бригады ВСУ под Купянском.