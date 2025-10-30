Трамп сообщил о договоренностях с Си по Украине

«Мы долго обсуждали этот вопрос и договорились работать вместе, чтобы попытаться достичь результата. Мы согласны, что стороны, знаете ли, застыли в противостоянии и сражаются, и иногда, наверное, приходится позволять им сражаться. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине», — сказал он.