FT: ЕС работает над планом быстрой переброски техники на случай войны

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги по пути к масштабной милитаризации — в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд, предусматривающий совместные закупки оружия. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) объемом €150 млрд как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было решено увеличить военные расходы европейских членов альянса до 5% ВВП в 2034 году.