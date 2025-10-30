Британцы и американцы высмеяли Трампа после его слов о ядерных испытаниях

Жители Великобритании и США высмеяли американского президента Дональда Трампа после его слов о проведении ядерных испытаний и создании соответствующего оружия, такие комментарии aif.ru нашел под материалом Daily Mail.
«Они пока даже гиперзвуковую ракету не могут построить, а ядерное оружие они хотят построить лучше, чем Китай и Россия? Вы смеетесь!», — написал пользователь Scobydo из Британии.
Wolverinepolski112 из США поддержал его и заявил: «У России больше ядерного оружия, чем у США. Как мы позволяем этому парню управлять страной, когда он не знает даже элементарных фактов?».
Также большинство пользователей указали на то, что Трамп вел себя заискивающе перед главой Китая Си Цзиньпином на встрече в Пусане.
«Трамп ведет себя как подобострастная маленькая комнатная собачка рядом с Си. Это стыдно», — высказался Sammy212 из США.
«Ученик встречается с Учителем», — подчеркнул Blah blah из Британии.
Напомним, с 26 октября Трамп находится в турне по Азии. Он уже посетил Японию и Южную Корею. После встречи с Си Цзиньпином американский лидер заявил, что вскоре раскроет время и место ядерных испытаний США.