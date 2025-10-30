Ричмонд
Главы МИД Узбекистана и Азербайджана встретились в Самарканде — подробности

Бахтиёр Саидов: Наши переговоры подтвердили тесные узы дружбы, взаимного уважения и доверия между Узбекистаном и Азербайджаном — двумя народами, объединенными общей историей, языком и ценностями.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на полях Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде встретился азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Об этом глава МИД Узбекистана написал в своем Telegram-канале.

«Провели искреннюю и конструктивную встречу с Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Азербайджана. Обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в сферах торговли, транспорта, энергетики, образования и культурного обмена, а также договорились продолжать укреплять наше стратегическое партнерство и союзнические отношения во благо братских народов», — говорится в сообщении.

Саидов также отметил, что прошедшие переговоры подтвердили тесные узы дружбы, взаимного уважения и доверия между Узбекистаном и Азербайджаном — двумя народами, объединенными общей историей, языком и ценностями.