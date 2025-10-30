Главы МИД Узбекистана и Азербайджана встретились в Самарканде — подробности

«Провели искреннюю и конструктивную встречу с Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Азербайджана. Обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в сферах торговли, транспорта, энергетики, образования и культурного обмена, а также договорились продолжать укреплять наше стратегическое партнерство и союзнические отношения во благо братских народов», — говорится в сообщении.