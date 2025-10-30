Ричмонд
На четырех украинских теплоэлектростанциях прогремели взрывы

По информации Укрэнерго, в большинстве регионов страны введены аварийные отключения электричества.

Источник: Аргументы и факты

В трех регионах Украины прогремели взрывы на теплоэлектростанциях, сообщают украинские СМИ.

Речь идет о Добротворской ТЭС во Львовской области, Бурштынской и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Укрэнерго сообщило о введении аварийных отключений электричества в большинстве украинских регионов из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы на украинских объектах энергетики прогремели в ночь на четверг и утром 30 октября на фоне воздушной тревоги.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о поражении российскими военными объектов энергетики, обеспечивавших деятельность предприятий украинского ВПК.