На четырех украинских теплоэлектростанциях прогремели взрывы

В трех регионах Украины прогремели взрывы на теплоэлектростанциях, сообщают украинские СМИ.
Речь идет о Добротворской ТЭС во Львовской области, Бурштынской и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
Укрэнерго сообщило о введении аварийных отключений электричества в большинстве украинских регионов из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы на украинских объектах энергетики прогремели в ночь на четверг и утром 30 октября на фоне воздушной тревоги.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о поражении российскими военными объектов энергетики, обеспечивавших деятельность предприятий украинского ВПК.