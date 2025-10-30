Стало известно о влиянии выходца из России на ближайшее окружение Трампа

Борис Эпштейн, 43-летний юрист из Москвы, набрал солидный политический вес в команде Дональда Трампа. Об этом в книге написал журналист ABC News Джонатан Карл.
Эпштейн учился с сыном Трампа Эриком. В 2016 году он присоединился к предвыборной кампании республиканца. После поражения в 2020-м Эпштейн помог оспорить результаты выборов. Многие союзники тогда ушли, но он остался.
Эпштейн был рядом в важные периоды: на промежуточных выборах в 2022-м, при запуске третьей кампании и в судах. Его верность и идеи отвечать ударом на удар понравились Трампу. Эпштейн не вел дела лично, но собрал и координировал всю группу адвокатов.
В конце 2024-го вокруг него вспыхнул скандал. Его заподозрили в том, что он использовал доступ к Трампу для наживы и вымогал деньги у соискателей постов. Юрист кампании Дэвид Уоррингтон проверил и посоветовал разорвать связи. Он назвал поведение Эпштейна близким к преступлению. Трамп все равно оставил его. Эпштейн стал внешним консультантом. Он ведет иски против прессы и договаривается с фирмами.
В начале второго срока Трамп звонил Эпштейну почти каждый день.
