Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о влиянии выходца из России на ближайшее окружение Трампа

Борис Эпштейн, 43-летний юрист из Москвы, набрал солидный политический вес в команде Дональда Трампа.

Борис Эпштейн, 43-летний юрист из Москвы, набрал солидный политический вес в команде Дональда Трампа. Об этом в книге написал журналист ABC News Джонатан Карл.

Эпштейн учился с сыном Трампа Эриком. В 2016 году он присоединился к предвыборной кампании республиканца. После поражения в 2020-м Эпштейн помог оспорить результаты выборов. Многие союзники тогда ушли, но он остался.

Эпштейн был рядом в важные периоды: на промежуточных выборах в 2022-м, при запуске третьей кампании и в судах. Его верность и идеи отвечать ударом на удар понравились Трампу. Эпштейн не вел дела лично, но собрал и координировал всю группу адвокатов.

В конце 2024-го вокруг него вспыхнул скандал. Его заподозрили в том, что он использовал доступ к Трампу для наживы и вымогал деньги у соискателей постов. Юрист кампании Дэвид Уоррингтон проверил и посоветовал разорвать связи. Он назвал поведение Эпштейна близким к преступлению. Трамп все равно оставил его. Эпштейн стал внешним консультантом. Он ведет иски против прессы и договаривается с фирмами.

В начале второго срока Трамп звонил Эпштейну почти каждый день.

Читайте также: Решение Трампа о ядерных испытаниях неожиданно встретило резкую критику.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше