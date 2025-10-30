Стало известно о влиянии выходца из России на ближайшее окружение Трампа

В конце 2024-го вокруг него вспыхнул скандал. Его заподозрили в том, что он использовал доступ к Трампу для наживы и вымогал деньги у соискателей постов. Юрист кампании Дэвид Уоррингтон проверил и посоветовал разорвать связи. Он назвал поведение Эпштейна близким к преступлению. Трамп все равно оставил его. Эпштейн стал внешним консультантом. Он ведет иски против прессы и договаривается с фирмами.