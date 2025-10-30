Трамп отказался от совместного заявления с Си: как прошла первая за 6 лет встреча лидеров США и Китая

Трамп оценил саммит с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти. По его словам, «встреча была потрясающей», в ходе нее была принята «выдающаяся группа решений». Стороны пришли к заключению по многим важным вопросам, и им осталось обсудить не так уж много, отметил президент США. При этом он отметил, что пока подписанию торговой сделки препятствует вопрос экспортных ограничений, которые Китай ввел в отношении редкоземельных металлов, что мешает экономике Штатов. Несмотря на это, американский президент надеется на скорое подписание сделки.