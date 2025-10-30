Глава подразделения РМК в Челябинске уходит в политику

«Хочу сообщить о начале нового этапа в моей жизни. После более чем десяти лет работы я принял решение покинуть Русскую медную компанию. Я горжусь годами, проведенными в РМК, и бесконечно благодарен компании за бесценный опыт, за возможность работать не только в интересах бизнеса, но и на благо Отечества и жителей Челябинской области. Уверен, что где бы я ни оказался в будущем, самые теплые и добрые отношения с РМК сохранятся. В этом году я был избран депутатом Законодательного собрания Челябинской области уже в третий раз. Там я курирую одну из важнейших сфер — социальную политику. Я принял решение полностью сосредоточиться на реализации политических и общественных проектов. Хочу поблагодарить Русскую медную компанию за понимание и поддержку моего выбора», — заявил URA.RU Еремин.