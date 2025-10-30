Трамп заявил, что сторонам конфликта иногда нужно дать сражаться

Президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине, заявил, что иногда нужно позволить сторонам сражаться.
После встречи с лидером КНР Си Цзиньпином он признал, что стороны вовлечены в боевые действия, и порой следует дать им сражаться.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Европа убеждает США отказаться от урегулирования на Украине.
Министр также отмечал, что президент России Владимир Путин во время встречи с Трампом на Аляске подтвердил готовность к урегулированию конфликта на основе предложенной Вашингтоном концепции.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше