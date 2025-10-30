Трамп пообещал поработать с Си Цзиньпином по урегулированию на Украине

Говоря о покупке Китаем нефти у России, Трамп отметил, что этот вопрос был затронут мало, но пообещал обсудить с Пекином возможность снижения закупок для усиления давления на Москву. Ранее он уже обвинял Китай и Индию в поддержке конфликта через закупки российской нефти. В отношении Индии США повысили пошлины, чтобы заставить её сократить импорт, но Китаю подобных мер пока не вводили.