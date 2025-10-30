Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал поработать с Си Цзиньпином по урегулированию на Украине

Лидеры США и Китая провели переговоры в Пусане по украинской ситуации и решили объединить усилия для её разрешения.

Лидеры США и Китая провели переговоры в Пусане по украинской ситуации и решили объединить усилия для её разрешения.

После вылета из Южной Кореи Трамп сообщил, что они подробно обсудили конфликт и согласились сотрудничать, хотя стороны продолжают противостоять друг другу. Он отметил, что время от времени боевые действия продолжаются, что сложно, но совместная работа необходима.

Говоря о покупке Китаем нефти у России, Трамп отметил, что этот вопрос был затронут мало, но пообещал обсудить с Пекином возможность снижения закупок для усиления давления на Москву. Ранее он уже обвинял Китай и Индию в поддержке конфликта через закупки российской нефти. В отношении Индии США повысили пошлины, чтобы заставить её сократить импорт, но Китаю подобных мер пока не вводили.

Китай назвал давление бесполезным и выразил приверженность мирному решению. Индия посчитала действия США несправедливыми. По данным Reuters, с введением тарифов индийские предприятия значительно уменьшили закупки российской нефти.

Читайте также: Решение Трампа о ядерных испытаниях неожиданно встретило резкую критику.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше