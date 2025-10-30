Трамп пообещал поработать с Си Цзиньпином по урегулированию на Украине

Лидеры США и Китая провели переговоры в Пусане по украинской ситуации и решили объединить усилия для её разрешения.
После вылета из Южной Кореи Трамп сообщил, что они подробно обсудили конфликт и согласились сотрудничать, хотя стороны продолжают противостоять друг другу. Он отметил, что время от времени боевые действия продолжаются, что сложно, но совместная работа необходима.
Говоря о покупке Китаем нефти у России, Трамп отметил, что этот вопрос был затронут мало, но пообещал обсудить с Пекином возможность снижения закупок для усиления давления на Москву. Ранее он уже обвинял Китай и Индию в поддержке конфликта через закупки российской нефти. В отношении Индии США повысили пошлины, чтобы заставить её сократить импорт, но Китаю подобных мер пока не вводили.
Китай назвал давление бесполезным и выразил приверженность мирному решению. Индия посчитала действия США несправедливыми. По данным Reuters, с введением тарифов индийские предприятия значительно уменьшили закупки российской нефти.
Читайте также: Решение Трампа о ядерных испытаниях неожиданно встретило резкую критику.