«Нужно просто позволить им сражаться»: Трамп высказался о перспективах решения украинского кризиса

При этом днем ранее, 29 октября, Трамп выразил уверенность в том, что кризис на Украине получится урегулировать. По его словам, он смог урегулировать восемь конфликтов, однако единственный, с которым этого пока не получилось, — конфликт между Москвой и Киевом.