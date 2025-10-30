«Нужно просто позволить им сражаться»: Трамп высказался о перспективах решения украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективы урегулирования украинского кризиса, заявил, что иногда необходимо позволить сторонам сражаться.
«Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться», — сказал американский лидер после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее.
При этом днем ранее, 29 октября, Трамп выразил уверенность в том, что кризис на Украине получится урегулировать. По его словам, он смог урегулировать восемь конфликтов, однако единственный, с которым этого пока не получилось, — конфликт между Москвой и Киевом.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО пытаются повлиять на мнение Трампа в отношении Украины. По его словам, именно поэтому риторика главы Белого дома начала меняться.