Трамп — об Украине: Иногда странам нужно просто позволить сражаться

Порой необходимо просто позволить двум сторонам конфликта рвать друг друга на поле боя. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя перспективы урегулирования украинского кризиса в беседе с журналистами после встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Источник: Life.ru

«Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться», — сказал американский политик.

Напомним, что Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Южной Корее, одной из тем которых стало урегулирование украинского кризиса. Лидер КНР после беседы пока хранит молчание, а вот глава США разразился заявлениями. К примеру, он сообщил, что Штаты и Китай теперь будут вместе работать над разрешением конфликта РФ и Украины.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

