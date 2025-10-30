В Узбекистане всех официально занятых поэтапно охватят выплатами из Фонда соцстрахования

Как отмечалось, не все граждане, занятые в частном секторе, охвачены выплатами по беременности и родам, временной нетрудоспособности и увольнению. Причина в том, что подобные выплаты нередко увеличивают себестоимость продукции и снижают конкурентоспособность предприятий. Поэтому работодатели воспринимают такие расходы как дополнительную нагрузку. Кроме того, размеры пособий по беременности, компенсируемых из бюджета, остаются низкими, а это делает систему малопривлекательной для предпринимателей.