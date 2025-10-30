Лебедев: в Запорожской области под удар попало общежитие с наемниками

В Запорожской области нанесен удар по общежитию с иностранными наемниками, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Попадание в общежитие с иностранными наемниками», — написал он.
Информации о потерях среди иностранных боевиков в результате удара нет.
По данным координатора подполья, минувшей ночью и утром в четверг в Запорожской области нанесено до двух десятков ударов по объектам противника. Речь идет, в частности, о складах и логистике ВСУ.
Ранее стало известно о нанесении удара по зданию с офицерами ВСУ и сотрудниками СБУ в Краматорске.