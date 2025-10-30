Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объяснено, как Россия передала привет ракетоносцами новому премьеру Японии

Китайские журналисты сообщают, что Россия подготовила не самый приятный сюрприз для нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

Китайские журналисты сообщают, что Россия подготовила не самый приятный сюрприз для нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

Парламент страны недавно утвердил ее в этой должности. По мнению обозревателей, Такаити, известную как «железная леди», ожидают жесткие действия в отношении Китая и России.

Издание Baijiahao пишет, что Такаити представляет ультраправые круги и выступает за наращивание военной мощи. Она планирует увеличить оборонные расходы до двух процентов ВВП.

Вскоре после ее назначения над Японским морем появились российские бомбардировщики Ту-95МС. Они провели несколько часов у границ Японии, что заставило Токио поднять в воздух истребители.

В Китае считают, что этот полет стал оригинальным способом поздравить нового премьера. Это была не рутина, а продуманная демонстрация. В Кремле осведомлены о резких заявлениях Такаити.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о недружественной позиции Японии, присоединившейся к западным санкциям. Появление самолетов не было случайным. Так Москва дает понять новому руководству, что конфронтация не в ее интересах. И что вопрос о Курилах закрыт. Реакция России на действия Токио была оперативной и жесткой.

Читайте также: Трамп и премьер Японии Такаити подписали соглашение о редкоземельных металлах.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше