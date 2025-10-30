Объяснено, как Россия передала привет ракетоносцами новому премьеру Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о недружественной позиции Японии, присоединившейся к западным санкциям. Появление самолетов не было случайным. Так Москва дает понять новому руководству, что конфронтация не в ее интересах. И что вопрос о Курилах закрыт. Реакция России на действия Токио была оперативной и жесткой.