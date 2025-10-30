Китайские журналисты сообщают, что Россия подготовила не самый приятный сюрприз для нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
Парламент страны недавно утвердил ее в этой должности. По мнению обозревателей, Такаити, известную как «железная леди», ожидают жесткие действия в отношении Китая и России.
Издание Baijiahao пишет, что Такаити представляет ультраправые круги и выступает за наращивание военной мощи. Она планирует увеличить оборонные расходы до двух процентов ВВП.
Вскоре после ее назначения над Японским морем появились российские бомбардировщики Ту-95МС. Они провели несколько часов у границ Японии, что заставило Токио поднять в воздух истребители.
В Китае считают, что этот полет стал оригинальным способом поздравить нового премьера. Это была не рутина, а продуманная демонстрация. В Кремле осведомлены о резких заявлениях Такаити.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о недружественной позиции Японии, присоединившейся к западным санкциям. Появление самолетов не было случайным. Так Москва дает понять новому руководству, что конфронтация не в ее интересах. И что вопрос о Курилах закрыт. Реакция России на действия Токио была оперативной и жесткой.
