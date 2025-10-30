Asia Times: «Буревестник» ставит под сомнение гарантии безопасности США

Российские крылатые ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» могут поставить под сомнение гарантии безопасности США, считает обозреватель интернет-издания Asia Times Габриэль Онрада.
Журналист отметил, что «Буревестник» вынуждает Соединенные Штаты тратить большое количество денег на создание систем противоракетной обороны (например «Золотой купол»), которые не гарантируют эффективность в отражении подобного вида вооружения.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране завершили испытания «Буревестника», подчеркнув, что данные ракеты не имеют аналогов в мире. В Кремле обратили внимание на то, что прошедшие испытания не повлияют на отношения РФ и США.