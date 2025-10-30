Дарчиев рассказал о воссоединении семей после письма Меланьи Трамп к Путину

Несколько семей смогли воссоединиться после обращения первой леди США Меланьи Трамп к президенту России Владимиру Путину, сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
«Благодаря такому взаимодействию семь детей оперативно воссоединились с родными на Украине и одна девочка вернулась в Россию», — указал дипломат журналистам в ответе, который опубликован в Telegram-канале российского посольства в Соединённых Штатах.
Он отметил, что соответствующие факты зафиксированы Международным Комитетом Красного Креста. Дарчиев уточнил, что супруга главы Белого дома выразила признательность за готовность российской стороны предоставить детальные и объективные сведения.
Напомним, в середине августа стало известно, что Меланья Трамп направила Владимиру Путину обращение, в котором привела информацию о ситуации с детьми на Украине и в России. Письмо было передано через главу Белого дома Дональда Трампа. Телеканал Fox News отметил, что первая леди США призвала российского лидера защитить детей.
10 октября Мелания Трамп сообщила, что получила от президента РФ ответ на её письмо. Она уточнила, что Путин проявил желание лично взаимодействовать по этому вопросу. 15 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Мелания Трамп играет позитивную роль в урегулировании украинского конфликта.