Вэнс рассказал об отношениях с РФ и конфликте с Зеленским в Белом доме

Зеленского выгнали из Овального кабинета в феврале 2025 года.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в одном из эпизодов подкаста Pod Force One об отношениях с Россией и о том, что ощутил во время конфликта с украинским политиком Владимиром Зеленским в феврале 2025 года, интервью перевел aif.ru.

По словам Вэнса, у США с Россией сохраняются «хорошие продуктивные отношения» по вопросу разрешения украинского кризиса.

«Мы хотим положить конец этому конфликту, и я думаю, что у президента очень хорошие рабочие отношения, и у меня, со всеми вовлеченными сторонами», — заявил политик.

Он также отметил, что за 8 месяцев удалось открыть и «новую страницу» в отношениях с украинской стороной.

Вэнс также вспомнил конфликт с Зеленским в Овальном кабинете и объяснил, почему стал требовать от политика изменить свое поведение.

«Если вернуться к тому моменту, я расстроился, потому что почувствовал некоторую грубость», — подчеркнул вице-президент.

Он напомнил, что Зеленскому указали на его глобальную ошибку — игру в азартные игры с Третьей мировой войной, не имея при этом «карт».

Ранее Вэнс рассказал о привычке Трампа будить помощников и журналистов в самолете.

