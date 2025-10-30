Вэнс рассказал об отношениях с РФ и конфликте с Зеленским в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в одном из эпизодов подкаста Pod Force One об отношениях с Россией и о том, что ощутил во время конфликта с украинским политиком Владимиром Зеленским в феврале 2025 года, интервью перевел aif.ru.
По словам Вэнса, у США с Россией сохраняются «хорошие продуктивные отношения» по вопросу разрешения украинского кризиса.
«Мы хотим положить конец этому конфликту, и я думаю, что у президента очень хорошие рабочие отношения, и у меня, со всеми вовлеченными сторонами», — заявил политик.
Он также отметил, что за 8 месяцев удалось открыть и «новую страницу» в отношениях с украинской стороной.
Вэнс также вспомнил конфликт с Зеленским в Овальном кабинете и объяснил, почему стал требовать от политика изменить свое поведение.
«Если вернуться к тому моменту, я расстроился, потому что почувствовал некоторую грубость», — подчеркнул вице-президент.
Он напомнил, что Зеленскому указали на его глобальную ошибку — игру в азартные игры с Третьей мировой войной, не имея при этом «карт».
