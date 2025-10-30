Рукопожатие Трампа и Си Цзиньпина длилось 25 секунд

Трамп заявил, что оценивает переговоры на 12 баллов из 10 возможных. По его словам, он обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, и глава КНР обещал оказать содействие в урегулировании боевых действий. Также глава Белого дома объявил, что снизит тарифы на импорт ряда товаров из КНР до 10%. Трамп также анонсировал свой визит в Китай в апреле 2026 года.