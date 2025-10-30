Ричмонд
Рукопожатие Трампа и Си Цзиньпина длилось 25 секунд

Си Цзиньпин во время рукопожатия в основном молчал.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время рукопожатия держал руку китайского лидера Си Цзиньпина 25 секунд. Кадры показал YouTube-канал Magno News.

Трамп выразил надежду, что переговоры с главой КНР будут успешными.

«Это будет успешная встреча. Я в этом не сомневаюсь. Он очень жесткий переговорщик. Это нехорошо», — сказал американский лидер.

Си Цзиньпин во время рукопожатия в основном молчал.

Переговоры лидеров США и Китая прошли 30 октября в южнокорейском Пусане в полдень по местному времени. Встреча длилась около 1 часа 40 минут. Совместного заявления Трампа и Си Цзиньпина для СМИ после нее не было.

Трамп заявил, что оценивает переговоры на 12 баллов из 10 возможных. По его словам, он обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, и глава КНР обещал оказать содействие в урегулировании боевых действий. Также глава Белого дома объявил, что снизит тарифы на импорт ряда товаров из КНР до 10%. Трамп также анонсировал свой визит в Китай в апреле 2026 года.

