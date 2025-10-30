В Башкирии для многодетных семей учредили специальный праздник

Он будет отмечаться 21 декабря. День выбран для этого в связи с тем, что традиционно в конце года в регионе чествуют многодетные семьи, победителей и призеров всероссийского проекта «Семья года» и других семейных конкурсов.
Спикер парламента Константин Толкачев добавил, что в целом декабрь, как преддверие Нового года и Рождества традиционно ассоциируется с семьей, теплом домашнего очага, и новый праздник органично впишется в существующую систему культурных традиций Башкортостана.
«Учреждение Дня многодетной семьи будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности», — сказал председатель Госсобрания РБ.
Ранее сообщалось, что многодетная семья из Уфы вошла в число победителей всероссийского конкурса.