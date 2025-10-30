Ричмонд
В Башкирии для многодетных семей учредили специальный праздник

Сегодня депутаты Государственного собрания — Курултая республики приняли в окончательном чтении проект закона об учреждении Дня многодетной семьи.

Источник: Башинформ

Он будет отмечаться 21 декабря. День выбран для этого в связи с тем, что традиционно в конце года в регионе чествуют многодетные семьи, победителей и призеров всероссийского проекта «Семья года» и других семейных конкурсов.

Спикер парламента Константин Толкачев добавил, что в целом декабрь, как преддверие Нового года и Рождества традиционно ассоциируется с семьей, теплом домашнего очага, и новый праздник органично впишется в существующую систему культурных традиций Башкортостана.

«Учреждение Дня многодетной семьи будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности», — сказал председатель Госсобрания РБ.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Уфы вошла в число победителей всероссийского конкурса.