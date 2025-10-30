«Мы будем работать вместе»: Трамп надеется на участие Си Цзиньпин в разрешении украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане одной из ключевых тем обсуждения стал украинский кризис. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам.
«Украина обсуждалась. Мы долго говорили об этом. Мы будем работать вместе, чтобы понять, можем ли мы что-то сделать. Он [Си Цзиньпин] поможет нам, мы будем вместе работать по Украине», — сказал американский лидер.
Трамп также отметил, что Вашингтон и Пекин намерены сотрудничать в этом направлении и искать компромиссные решения, способные привести к деэскалации конфликта.
Ранее KP.RU сообщил, что Дональд Трамп высоко оценил итоги встречи с Си Цзиньпином. Американский лидер отметил, что переговоры прошли продуктивно и позволили сторонам достичь ряда важных договоренностей. Одним из конкретных результатов встречи стало решение о снижении пошлин на китайские товары в два раза — до 10%.