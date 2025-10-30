Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией: какой план разрабатывает ЕК

Как уточняется, речь идет о координации «совместного использования грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, которые могут перевозить танки и тяжелую артиллерию через континент в случае войны».
ЕК собирается уже в ноябре этого года представить меры по улучшению транспортной инфраструктуры и таможенных процедур ЕС для сокращения времени пересечения блока армией. Чиновники предлагают дать правительствам доступ к общим ресурсам «военной мобильности» для переброски вооруженных сил по всему блоку.
По словам чиновников, члены ЕС будут предоставлять друг другу катера, самолеты и грузовики для переброски военных сил через континент. Однако на данный момент обсуждения находятся на ранней стадии, поэтому планы могут измениться.
ЕК также может обязать страны ЕС регистрировать транспортные средства для помощи в «мобилизации вооруженных сил». Кроме того, рассматривается создание собственного парка грузовых автомобилей и вагонов, но это затруднительно из-за ограниченного бюджета.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложения Евросоюза по Киеву указывают на желание Брюсселя начать войну. В списке таких странных предложений он назвал попытки сделать Украину членом ЕС при помощи «всевозможных юридических ухищрений».