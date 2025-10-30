Ричмонд
Глава Дона Слюсарь не дал застроить ипподром фирме кубанского депутата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября, ФедералПресс. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что судьба ростовского ипподрома решена.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос о судьбе территории Ростовского ипподрома решен. Градостроительная комиссия утвердила инициированные мной правила для этого пространства. Главное — никакой массовой многоэтажной застройки», — заявил Слюсарь.

Местный ипподром был передан компании, которая связана с кубанским депутатом Борисом Юнановым, под застройку многоквартирными домами. Позже губернатор Юрий Слюсарь заявил, что застройщик «Неометрия» представил проект безликой многоэтажной застройки. В последующем он сообщил, что вопрос по территории Ростовского ипподрома окончательно урегулирован: градостроительная комиссия по его инициативе утвердила правила, исключающие массовое жилье, и за участком закрепили статус зоны исторической и градостроительной ценности.

По словам главы региона, первоначально собственник планировал застроить 29 гектаров многоэтажками, но эти намерения были остановлены. Вместо этого на месте ипподрома должен появиться новый городской формат с парком площадью не менее 18 гектаров.

