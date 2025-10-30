Глава Дона Слюсарь не дал застроить ипподром фирме кубанского депутата

Местный ипподром был передан компании, которая связана с кубанским депутатом Борисом Юнановым, под застройку многоквартирными домами. Позже губернатор Юрий Слюсарь заявил, что застройщик «Неометрия» представил проект безликой многоэтажной застройки. В последующем он сообщил, что вопрос по территории Ростовского ипподрома окончательно урегулирован: градостроительная комиссия по его инициативе утвердила правила, исключающие массовое жилье, и за участком закрепили статус зоны исторической и градостроительной ценности.