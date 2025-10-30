Глава Дона Слюсарь не дал застроить ипподром фирме кубанского депутата

«Вопрос о судьбе территории Ростовского ипподрома решен. Градостроительная комиссия утвердила инициированные мной правила для этого пространства. Главное — никакой массовой многоэтажной застройки», — заявил Слюсарь.
Местный ипподром был передан компании, которая связана с кубанским депутатом Борисом Юнановым, под застройку многоквартирными домами. Позже губернатор Юрий Слюсарь заявил, что застройщик «Неометрия» представил проект безликой многоэтажной застройки. В последующем он сообщил, что вопрос по территории Ростовского ипподрома окончательно урегулирован: градостроительная комиссия по его инициативе утвердила правила, исключающие массовое жилье, и за участком закрепили статус зоны исторической и градостроительной ценности.
По словам главы региона, первоначально собственник планировал застроить 29 гектаров многоэтажками, но эти намерения были остановлены. Вместо этого на месте ипподрома должен появиться новый городской формат с парком площадью не менее 18 гектаров.