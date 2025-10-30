Китай планирует осуществить высадку на Луну до 2030 года

Китай планирует до 2030 года осуществить высадку на Луну, сейчас идут активные приготовления, в четверг, 30 октября, в Центре запуска спутников «Цзюцюань» прошла пресс-конференция, посвященная этому событию.
«В настоящее время разработка и строительство пилотируемых миссий по посадке на Луну продвигаются гладко, также завершены основные работы по летным продуктам, таким как ракета-носитель “Чанчжэн-10”, пилотируемый космический корабль “Мэнчжоу”, лунный посадочный модуль, лунный скафандр Wangyu и исследовательский пилотируемый луноход», — перевел из Sohu aif.ru.
Уточняется, что 12 сентября 2025 года Китай успешно провел на космодроме Вэньчан второе испытание на привязное зажигание ракеты-носителя серии «Чанчжэн-10».
Ранее ученые нашли «внеземные реликвии» в первых образцах с обратной стороны Луны.