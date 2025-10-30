Ричмонд
Жителя Владивостока приговорили к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

Мужчина собирал информацию о 155-й бригаде морской пехоты.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморский краевой суд вынес приговор жителю Владивостока за государственную измену. Установлено, что в феврале 2024 года он собрал и передал украинской разведке секретные сведения о 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

«С учётом позиции прокурора края, суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по заданию агента украинской спецслужбы мужчина в период с 10 по 23 февраля осуждённый вёл визуальное наблюдение за воинской частью, снимал видео и сверял данные с картами. Его интересовали дислокация подразделения, состав вооружения и военной техники, расположение служебных объектов, а также участие личного состава в специальной военной операции на Украине.

В День защитника Отечества он направил собранную информацию представителю украинской разведки через мессенджер для последующего использования против безопасности РФ и Вооруженных Сил РФ.