Си Цзиньпин: Китай никогда не собирался бросать кому-то вызов

Китай никогда не намеревался бросать вызов кому-либо на мировой арене и выступает за всеобщее развитие. Об этом на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Мы никогда не хотели бросать вызов или заменять кого-либо», — цитирует китайского лидера агентство Xinhua.
Си Цзиньпин отметил, что Китай сосредоточился на ведении собственного бизнеса, а также на том, чтобы быть лучшей версией самих себя. Глава КНР добавил, что Пекин делится возможностями развития со странами по всему миру.
Си Цзиньпин подчеркнул, что диалог лучше противостояния. Он выступил за то, чтобы Китай и США поддерживали взаимодействие и улучшали взаимопонимание на всех уровнях.
Встреча лидеров США и Китая прошла 30 октября в южнокорейском Пусане. Она продлилась почти 1 час и 40 минут. Трамп оценил переговоры с главой КНР на 12 из 10 баллов.