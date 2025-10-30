Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется, заявил Песков

«Нет, пока нет», — сказал Песков.
Ранее президент США заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался, сообщил 26 октября пресс-секретарь российского лидера.
