Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется, заявил Песков

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, пока нет», — сказал Песков.

Ранее президент США заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидаризировался, сообщил 26 октября пресс-секретарь российского лидера.

