В Перми экс-депутата Константина Окунева отправили на два месяца в СИЗО

Суд в Перми назначил два месяца в СИЗО бывшему депутату заксобрания Константину Окуневу, сообщает «Ъ-Прикамье».
Судебное заседание по избранию меры пресечения для пермского политика прошло утром 30 октября в Ленинском районном суде. Ранее СМИ сообщали, что Окунева задержали вечером накануне судебного заседания. Причиной оказалось обвинение в призывах к терроризму, который он, по версии следствия, разместил в своём телеграм-канале.
Издание уточняет, что сам политик отказался от дачи показаний и не выразил своего отношения к обвинению. В суде адвокат Окунева запросил назначить мерой пресечения домашний арест или залог в два миллиона рублей. Следствие и прокуратура требовали поместить бизнесмена под стражу до 28 декабря 2025 года.
Инстанция согласилась со стороной обвинения и поместила Константина Окунева в СИЗО на указанный срок.