В Перми экс-депутата Константина Окунева отправили на два месяца в СИЗО

Издание уточняет, что сам политик отказался от дачи показаний и не выразил своего отношения к обвинению. В суде адвокат Окунева запросил назначить мерой пресечения домашний арест или залог в два миллиона рублей. Следствие и прокуратура требовали поместить бизнесмена под стражу до 28 декабря 2025 года.