Стало известно о новой должности бывшего советника омского губернатора Ольги Боровской

Бывшая чиновница возглавила крупное образовательное учреждение.

Источник: Freepik

В четверг, 30 октября 2025 года, в Омске работает ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Алексей Комиссаров.

Вместе с губернатором Виталием Хоценко он посетил омский филиал академии, где представил нового директора вуза Ольгу Боровскую.

«Ольга Игоревна — выпускница Президентской Академии, мы знаем ее как человека профессионального и ответственного. Уверен, под началом нового руководителя омский филиал продолжит развитие», — сообщил Виталий Хоценко.

Отметим, что Ольга Боровская с февраля 2021 года возглавляла ЦУР Омской области. С июня 2023 года по апрель 2024 года занимала пост заместителя министра внутренней политики региона. Затем продолжила работу в статусе советника губернатора.