Генпрокуратура добивается экстрадиции основательницы «НеМолчиKZ»

Астана. 30 октября. КазТАГ — Алена Субботина. Генеральная прокуратура добивается экстрадиции основательницы фонда «НеМолчиKZ» Дины Смаиловой (Тансари) в Казахстан, сообщил заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев.

Источник: КазТАГ

«Добиваемся ее экстрадиции. В отношении нее возбуждены уголовные дела, однако статьи с корыстной направленностью», — сказал Койгелдиев в кулуарах сената в четверг.

Он добавил, что генеральная прокуратура работает с другими государствами и международными организациями в сфере уголовно-правового судопроизводства.

Динара Смаилова, также известная как Дина Тансари, — казахстанская журналистка, правозащитница и основательница фонда «НеМолчи.kz», который с 2017 года занимается поддержкой жертв насилия и активно освещает случаи сексуализированного насилия и бездействия полиции в Казахстане. Свою борьбу Смаилова начала после того, как сама пережила групповое изнасилование и публично рассказала об этом, что дало старт широко известной кампании против замалчивания насилия. За свою деятельность она столкнулась с уголовным преследованием, вынужденно покинула Казахстан, а в 2023—2025 годах была объявлена в международный розыск казахстанскими силовиками по обвинениям, которые многие правозащитники считают политически мотивированными.

29 июля КазТАГ сообщал, что Смаилова получила в Черногории статус политического беженца.