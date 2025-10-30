Генпрокуратура добивается экстрадиции основательницы «НеМолчиKZ»

Динара Смаилова, также известная как Дина Тансари, — казахстанская журналистка, правозащитница и основательница фонда «НеМолчи.kz», который с 2017 года занимается поддержкой жертв насилия и активно освещает случаи сексуализированного насилия и бездействия полиции в Казахстане. Свою борьбу Смаилова начала после того, как сама пережила групповое изнасилование и публично рассказала об этом, что дало старт широко известной кампании против замалчивания насилия. За свою деятельность она столкнулась с уголовным преследованием, вынужденно покинула Казахстан, а в 2023—2025 годах была объявлена в международный розыск казахстанскими силовиками по обвинениям, которые многие правозащитники считают политически мотивированными.