Поправки в закон о земельных отношениях рассмотрели в Хабаровском крае

В Законодательной думе Хабаровского края состоялось очередное заседание, где депутаты рассмотрели законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Демешиным, о поправках к действующему закону, регулирующему земельные отношения в регионе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сегодня крестьянско-фермерское хозяйство является важной частью экономики Хабаровского края. Из года в год фермеры наращивают объемы производства: увеличивают поголовье мелкого и крупного рогатого скота, посевные площади и урожай. Так, законодательная инициатива подготовлена в целях увеличения максимального предела земельных участков, предоставляемых фермерам для развертывания сельхоздеятельности, и повышения эффективности управления земельными ресурсами региона.
Министр имущества Никита Матвеев выступил с докладом и рассказал, что законопроектом предлагается увеличить максимальный размер угодий для ведения крестьянско-фермерского хозяйства с 300 до 800 гектаров. В случае отсутствия свободного участка, смежного с уже разделываемым, фермер может получить землю в другом месте и в любом другом муниципальном районе.
Во время обсуждения этой поправки первый заместитель председателя Законодательной думы Евгений Солоненко отметил, что сегодня в Хабаровском крае действует более 300 КФХ, но не все из них возделывают имеющиеся площади на 100%. Порой земли просто пустуют. Депутат Законодательной думы Сергей Зюбр задал вопрос: какие санкции ждут фермеров, которые не содержат должным образом свои угодья?
— Мы осуществляем постоянный контроль за целевым использованием земельных участков сельхозназначения. Два раза в год, весной и осенью, проводим инспекции, в том числе с помощью БПЛА. В 2025 году уже было выявлено 173 факта нецелевого использования и неиспользование площадей. Всем фермерам объявлены предостережения о необходимости устранения нарушений. В случае, если ситуация не изменится, мы направим документы в суд для принудительного расторжения договора аренды, — ответил Никита Матвеев.
ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ В ЗАКОНЕ.
Помимо этого, проект закона предусматривает введение моратория на приватизацию земельных участков сельхозназначения на 49 лет. Министр имущества подчеркнул, что это не исключает возможности продления действующих договоров аренды при условии отсутствия каких-либо нарушений.
— Мы видим, что у многих фермеров в крае, которые успешно масштабировали свой бизнес и продолжают наращивать объемы производства, есть потребность в увеличении площадей. Особенно остро этот вопрос стоит в южных районах. Предложение ввести запрет на приватизацию земель было инициировано депутатским корпусом, потому что сегодня в Хабаровском районе, который опоясывает город Хабаровск и где раньше было много сельскохозяйственных угодий, теперь располагаются автомобильные стоянки и торговые центры. Говоря о моратории, мы ставим перед собой задачу обеспечить продовольственную безопасность Хабаровского края в части растениеводства, гарантируя целевое использование земельных участков, предоставляемых гражданам, — прокомментировал депутат, председатель комитета Законодательной думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.
Также в соответствии с действующим законодательством края законопроект расширяет понятие многодетной семьи и предусматривает возможность получения земли в собственность бесплатно следующим категориям граждан: приемные родители, опекуны, попечители, пасынки и падчерицы, дети, находящиеся под опекой и попечительством, дети-инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет. Такое же право имеют участники СВО и их семьи. Подать заявление о постановке на учет они могут в электронной форме.
Во время рассмотрения этой поправки депутат Законодательной думы Всеволод Мохирев озвучил проблему — в настоящее время поступает много обращений от многодетных семей и участников СВО, которые получили в собственность земельные участки, не обеспеченные элементарной инфраструктурой — дорогами и электроснабжением, и уточнил: какие меры предпринимаются в настоящее время, чтобы поступательно решать этот вопрос?
— Раз в три года мы с коллегами из Министерства строительства на конкурсной основе проводим публичную процедуру по распределению субсидий на создание необходимой инфраструктуры на территории муниципалитетов. В следующем году планируется увеличение финансирования в два раза: с 200 до 400 миллионов рублей. Кроме того, учитывая рост числа обращений от граждан, мы прорабатываем возможность проводить эту процедуру чаще — например, раз в два года. И, конечно, в соответствии с принятым в прошлом году законом, жители могут вместо земельного участка получить компенсацию и приобрести его на вторичном рынке, — разъяснил Никита Матвеев.
КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ ДЕПУТАТЫ.
В завершение дискуссии председатель Законодательной думы Николай Шевцов отметил, что ответственность за обеспечение земельных участков инфраструктурой в первую очередь лежит на муниципалитетах.
— Необходимо принимать решение о выдаче земли исходя из принципа целесообразности и возможностей местного бюджета и не предлагать гражданам участки, которые не оборудованы всем необходимым, чтобы не создавать социальное напряжение, — сказал Николай Шевцов.
По итогам голосования законопроект принят в первом чтении.
