Поправки в закон о земельных отношениях рассмотрели в Хабаровском крае

— Раз в три года мы с коллегами из Министерства строительства на конкурсной основе проводим публичную процедуру по распределению субсидий на создание необходимой инфраструктуры на территории муниципалитетов. В следующем году планируется увеличение финансирования в два раза: с 200 до 400 миллионов рублей. Кроме того, учитывая рост числа обращений от граждан, мы прорабатываем возможность проводить эту процедуру чаще — например, раз в два года. И, конечно, в соответствии с принятым в прошлом году законом, жители могут вместо земельного участка получить компенсацию и приобрести его на вторичном рынке, — разъяснил Никита Матвеев.