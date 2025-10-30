Нижегородский ледовый дворец освободили от налога на имущество

Закон дополнили нормой о том, что от налога на имущество освобождается еще один вид организаций: «организации — в отношении универсальных спортивных комплексов с искусственным льдом, созданных в рамках двухсторонних концессионных соглашений с Нижегородской областью, вместимостью более 10 000 человек, введенных в эксплуатацию после 1 января 2025 г.». Под эти критерии в регионе попадает только ледовый дворец, который сейчас достраивают на Стрелке. Льготу предоставят на срок действия концессионного соглашения.